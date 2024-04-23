Угорщина блокуватиме 2 млрд євро допомоги для України через "дискримінацію спільнот"

Угорський очільник МЗС Сійярто заявив, що доки ситуація не зміниться – надання допомоги не погодять

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме допомогу Європейського Союзу для України в розмірі 2 млрд євро через те, що в Україні досі не припинилася "дискримінація угорських спільнот". Про це повідомило видання Index.

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Він зазначив, що в Брюсселі хочуть, щоб на додаток до заблокованих Угорщиною 500 млн євро, Будапешт погодився на виділення членами ЄС ще 1,5 млрд євро для України.

За його словами, доки ситуація не зміниться, надання допомоги не погодять.

"Позиція Угорщини залишається незмінною: доки ми не отримаємо гарантій від української сторони, що вони припинять полювати на угорські компанії, ми не зможемо сприяти ухваленню таких рішень", – наголосив Сійярто.

Під час зустрічі в Ужгороді, яка відбулася 29 січня 2024 року, Сійярто заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин.

Також очільник угорського МЗС висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час. Він вважає, що між країнами "довгий шлях до відновлення довіри".

5 березня Сійярто заявив, що документ-відповідь, надісланий українським урядом, не містить жодного прогресу щодо повного відновлення прав угорської меншини Закарпаття, які вона мала до 2015 року. За його словами, зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ "не поверне" ці права.

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