Сіярто після зустрічі в Ужгороді: Україно, ще довгий шлях до відновлення довіри

Після проведення в Ужгороді переговорів з українським колегою та керівником ОП угорський урядовець опублікував відео з кадрами його візиту

Петер Сіярто (Фото: EPA)

Після свого сьогоднішнього візиту в Україну міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто висловився про процес відновлення довіри між державами, на що може знадобитися тривалий час. Він вважає, що між країнами "довгий шлях до відновлення довіри".

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Після проведення в Ужгороді шестигодинних переговорів з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, угорський урядовець опублікував відео з кадрами його сьогоднішнього візиту та спільної пресконференції.

Відповідний ролик він підписав з власною оцінкою щодо відносин між двома державами.

"Україно, ще довгий шлях до відновлення довіри", – йдеться в його дописі.

Сьогодні під час брифінгу Сіярто наголосив, що прибув до України з метою "відновити добросусідські відносини", адже, за його словами, "останнім часом між країнами були відкриті питання".

Тоді ж Кулеба повідомив, що питанням прав нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді.

"Ми відмотали цю історію від самих початків і зійшлися на позиції – і угорської і української сторони, що ми хочемо це питання врегулювати добросовісно з обох сторін", — зауважив він.

29 січня міністр закордонних справ Угорщини разом з командою прибув до Ужгорода на перемовини, які тривали понад шість годин.

Під час брифінгу за підсумками зустрічі в Ужгороді, зокрема, Сіярто уник прямої відповіді на запитання, чи готова Угорщина змінити позицію з цього питання, зауваживши, що "це не двостороннє питання".

Також міністр закордонних справ Угорщини заявив, що угорська сторона сформулювала прохання в 11 пунктах до України щодо прав національних меншин. Зокрема, країна просить українську сторону повернути права своїй національній меншині, якими вона користувалася до 2015 року.

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