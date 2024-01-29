Сиярто после встречи в Ужгороде: Украина, еще долгий путь восстановления доверия
После своего сегодняшнего визита в Украину министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто высказался о процессе возобновления доверия между государствами, что может потребоваться длительное время. Он считает, что между странами "долгий путь восстановления доверия".
После проведения в Ужгороде шестичасовых переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, венгерский чиновник опубликовал видео с кадрами его сегодняшнего визита и совместной пресс-конференции.
Соответствующий ролик он подписал с собственной оценкой отношений между двумя государствами.
"Украина, еще долгий путь к возобновлению доверия", – говорится в его сообщении.
Сегодня во время брифинга Сиярто подчеркнул, что прибыл в Украину с целью "восстановить добрососедские отношения", ведь, по его словам, "в последнее время между странами были открыты вопросы".
Тогда Кулеба сообщил, что вопросам прав нацменьшинств была посвящена значительная часть встречи в Ужгороде.
"Мы отмотали эту историю от самого начала и сошлись на позиции – и венгерской, и украинской стороны, что мы хотим этот вопрос урегулировать добросовестно с обеих сторон", – отметил он.
- 29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов.
- Во время брифинга по итогам встречи в Ужгороде, в частности, Сиярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу, заметив, что "это не двусторонний вопрос".
- Также министр иностранных дел Венгрии заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми она пользовалась до 2015 года.
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