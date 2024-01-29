Сиярто после встречи в Ужгороде: Украина, еще долгий путь восстановления доверия

После проведения в Ужгороде переговоров с украинским коллегой и руководителем ОП, венгерский чиновник опубликовал видео с кадрами его визита

Петер Сиярто (Фото: EPA)

После своего сегодняшнего визита в Украину министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто высказался о процессе возобновления доверия между государствами, что может потребоваться длительное время. Он считает, что между странами "долгий путь восстановления доверия".

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После проведения в Ужгороде шестичасовых переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, венгерский чиновник опубликовал видео с кадрами его сегодняшнего визита и совместной пресс-конференции.

Соответствующий ролик он подписал с собственной оценкой отношений между двумя государствами.

"Украина, еще долгий путь к возобновлению доверия", – говорится в его сообщении.

Сегодня во время брифинга Сиярто подчеркнул, что прибыл в Украину с целью "восстановить добрососедские отношения", ведь, по его словам, "в последнее время между странами были открыты вопросы".

Тогда Кулеба сообщил, что вопросам прав нацменьшинств была посвящена значительная часть встречи в Ужгороде.

"Мы отмотали эту историю от самого начала и сошлись на позиции – и венгерской, и украинской стороны, что мы хотим этот вопрос урегулировать добросовестно с обеих сторон", – отметил он.

29 января министр иностранных дел Венгрии вместе с командой прибыл в Ужгород на переговоры, продолжавшиеся более шести часов.

Во время брифинга по итогам встречи в Ужгороде, в частности, Сиярто избежал прямого ответа на вопрос, готова ли Венгрия изменить позицию по этому вопросу, заметив, что "это не двусторонний вопрос".

Также министр иностранных дел Венгрии заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми она пользовалась до 2015 года.

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