Венгрия будет блокировать 2 млрд евро помощи для Украины из-за "дискриминации сообществ"

Венгерский глава МИД Сийярто заявил, что пока ситуация не изменится – оказание помощи не согласуют

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать помощь Европейского Союза для Украины в размере 2 млрд евро из-за того, что в Украине до сих пор не прекратилась "дискриминация венгерских сообществ". Об этом сообщило издание Index.

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Он отметил, что в Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным Венгрией 500 млн евро, Будапешт согласился на выделение членами ЕС еще 1,5 млрд евро для Украины.

По его словам, пока ситуация не изменится, предоставление помощи не согласуют.

"Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят охотиться на венгерские компании, мы не сможем способствовать принятию таких решений", – подчеркнул Сийярто.

Во время встречи в Ужгороде, которая состоялась 29 января 2024 года, Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств.

Также глава венгерского МИД высказался о процессе восстановления доверия между государствами, что может потребоваться длительное время. Он считает, что между странами "долгий путь восстановления доверия".

5 марта Сийярто заявил, что ответный документ, отправленный украинским правительством, не содержит никакого прогресса относительно полного восстановления прав венгерского меньшинства Закарпатья, которые были у него до 2015 года. По словам Сийярто, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского не состоится, пока Киев "не вернет" эти права.

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