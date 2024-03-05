Сийярто снова назвал помеху для встречи Зеленского и Орбана: дело в нацменьшинствах

Во время встречи в Ужгороде, которая состоялась 29 января 2024 года, венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине

Петер Сийярто (Фото: EPA/ NECATI SAVAS)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответный документ, отправленный украинским правительством, не содержит никакого прогресса относительно полного восстановления прав венгерского меньшинства Закарпатья, которые оно имело до 2015 года. По его словам, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского не состоится, пока Киев "не вернет" эти права.

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Сийярто подчеркнул, что "пока в Украине не будет создано законодательство, необходимое для восстановления прав венгерской национальной общины, – условия для встречи на высшем уровне просто не могут быть выполнены". Также он отметил, что официальный ответ будет направлен в Киев в среду.

"Я очень надеюсь, что в будущем они отойдут от этой догматической позиции, и я искренне надеюсь, что они смогут показать какой-то прогресс в отношении прав меньшинств", – подчеркнул он.

В январе он уже высказывался подобным образом и отмечал, что "предстоит еще долгий путь к встрече" между венгерским премьер-министром и Зеленским. Сийярто подчеркивал, что перед этим Украина должна выполнить все условия, выдвинутые Венгрией.

21 декабря 2023 года Орбан заявил, что одобрил приглашение Зеленского провести двустороннюю встречу "в какой-то момент в будущем", но "осталось лишь прояснить один вопрос – о чем говорить".

28 декабря Сийярто заявил, что идет работа над организацией встречи президента Зеленского с венгерским премьером, но Будапешт не изменит свою "мирную" позицию.

Во время встречи в Ужгороде, которая состоялась 29 января 2024 года, Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств.

Также глава венгерского МИД высказался о процессе восстановления доверия между государствами, на что может потребоваться длительное время. Он считает, что между странами "долгий путь восстановления доверия".

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