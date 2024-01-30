Кулеба: Споры с Венгрией по нацменьшинствам – следствие вторжения России в 2014 году

Глава МИД заявил, что после вторжения РФ в 2014 году – украинское общество чувствительно отреагировало на языковой вопрос и его использование

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что комментируя вопросы нацменьшинств, которые, по словам его венгерского коллеги Петера Сийярто, начались в 2015 году, следует помнить, что это следствие событий 2014 года, когда Россия напала на Украину. Также в интервью для Telex он отметил, что 29 января в Ужгороде Сийярто впервые заявил, что принятые изменения политики в отношении национальных меньшинств остановили негативную спираль, характерную для украинско-венгерских отношений.

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Глава МИД отметил, что в Украине, как и в Венгрии, существует специфическая политическая ситуация. Сийярто сказал, что дискуссии по Закону о нацменьшинствах начались в 2015 году, однако, подчеркнул Кулеба, – это прямое следствие событий 2014 года, когда Россия напала на Украину под предлогом "защиты русскоязычного населения".

Кулеба отметил, что после вторжения РФ на украинские территории в 2014 году – украинское общество очень чувствительно отреагировало на языковой вопрос и его политическое использование.

"Так же как в Венгрии есть политические силы, которые выступают с антиукраинскими заявлениями, так и у нас в то время были политические силы, которые хотели имплементировать закон именно в таком виде", – сообщил он.

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Министр отметил, что на самом деле споры, с которыми Украина имеет дело в венгерско-украинских отношениях, и проблемы, которые хочет решить, – последствия российской агрессии.

Кроме этого, Кулеба рассказал, что глава венгерского МИД впервые заявил, что принятые изменения в Закон о нацменьшинствах остановили негативную спираль, характерную для украинско-венгерских отношений до сих пор. По его словам, важно также, что Сийярто отметил свою поддержку территориального единства и суверенитета Украины.

Во время встречи в Ужгороде Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбы в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств. В частности, страна просит украинскую сторону вернуть права своему национальному меньшинству, которыми она пользовалась до 2015 года.

Украина приобрела статус страны – кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС. Одним из пунктов было требование завершить реформу законодательной базы для нацменьшинств и разработать механизмы ее внедрения.

3 ноября 2023 года президент Зеленский подписал закон о национальных сообществах.

8 декабря Рада одобрила в целом законопроект, предусматривающий изменения в некоторые законы о правах нацменьшинств.

21 декабря премьер Венгрии Орбан заявил, что его правительство изучает изменения в законодательство о национальных меньшинствах, принятые Украиной.

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