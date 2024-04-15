Переговори про вступ України до ЄС за угорського головування. У Кабміні прокоментували

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції зазначила, що на угорське головування припаде тільки кінцевий звіт про розширення в кінці року

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що якщо країни Європейського Союзу схвалять початок переговорів про вступ України у червні, то під час головування Угорщини в Раді ЄС будуть вирішуватися суто технічні питання. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

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Вона зазначила, що якщо в червні буде офіційне затвердження переговорної рамки про вступ України до ЄС, то "фактично в рамках угорського головування можна буде сконцентруватися на інших питаннях".

За словами Стефанішиної, старт офіційних переговорів запускає десятки технічних процедур, зокрема: скринінг законодавства, підготовку до відкриття переговорних розділів.

Вона зазначила, що це мінімум піврічний період, тому на угорське головування припаде тільки кінцевий звіт про розширення в кінці року.

"І я думаю, що якраз ми сконцентруємося на тому, щоб підтягнути інші країни розширення. Як мінімум – це бачення угорської сторони", – додала Стефанішина.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

14 грудня 2023 року ЄС ухвалив розпочати з Україною переговори про вступ.

26 січня 2024 року Зеленський повідомив про початок роботи з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

21 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.

4 березня Шмигаль висловив думку, що ЄС не чекатиме формальностей і надасть Україні членство за декілька років.

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