Зеленський: Офіційно розпочався процес скринінгу. Основа для переговорів про вступ до ЄС

Президент наголосив, що попереду – кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

У Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в Х.

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"Вітаю сьогоднішній початок ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС", – написав Зеленський.

Він наголосив, що це результат домовленостей, досягнутих із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Давосі.

"Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та нашої переговорної позиції", – зазначив Зеленський.

Він додав, що розраховує на "максимальну мобілізацію" урядової команди та проведення першої міжурядової конференції навесні цього року.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС.

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

Кулеба впевнений, що Україна не "зависне" у переговорах щодо вступу до Євросоюзу, бо "етап зависання ми вже пройшли".

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