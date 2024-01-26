Зеленський: Офіційно розпочався процес скринінгу. Основа для переговорів про вступ до ЄС
У Брюсселі офіційно розпочався процес скринінгу, який закладає основу для переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський в Х.
"Вітаю сьогоднішній початок ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС", – написав Зеленський.
Він наголосив, що це результат домовленостей, досягнутих із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Давосі.
"Попереду кропітка робота з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС, формування української делегації та нашої переговорної позиції", – зазначив Зеленський.
Він додав, що розраховує на "максимальну мобілізацію" урядової команди та проведення першої міжурядової конференції навесні цього року.
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС.
- 14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.
- Кулеба впевнений, що Україна не "зависне" у переговорах щодо вступу до Євросоюзу, бо "етап зависання ми вже пройшли".
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