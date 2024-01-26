Зеленский: Официально начался процесс скрининга. Основа для переговоров о вступлении в ЕС

Президент подчеркнул, что впереди – кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

В Брюсселе официально начался процесс скрининга, который закладывает основу для переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Х.

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"Приветствую сегодняшнее начало основательной подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что это результат договоренностей, достигнутых с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Давосе.

"Впереди кропотливая работа по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС, формированию украинской делегации и нашей переговорной позиции", – отметил Зеленский.

Он добавил, что рассчитывает на "максимальную мобилизацию" правительственной команды и проведение первой межправительственной конференции весной этого года.

28 февраля 2022 Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

Украина не "зависнет" в переговорах о вступлении в Евросоюз, потому что "этап зависания мы уже прошли".

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