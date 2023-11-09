"Квіточки. Ягідки будуть пізніше". Малюська розповів про реформи, необхідні на шляху до ЄС

Україна повинна реалізувати низку реформ перед початком переговорів про вступ до Євросоюзу, потім – під час переговорів, але найбільше реформ треба буде втілювати після приєднання до ЄС. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

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Він закликав "не мріяти", що Україна втілить дві-три зміни, ухвалить два-три закони, і на цьому буде крапка.

"Ми муситимемо імплементувати багато реформ, щоб переговорний процес розпочався. Ще більше ми маємо імплементувати реформ під час переговорного процесу, і ще більше – після того, як ми станемо країною-членом Європейського Союзу", – сказав глава Мін’юсту.

Він розповів, що спілкувався нещодавно з колегами з Хорватії – країни, яка останньою вступила до ЄС.

"Вони сказали, що процедура, щоб стати членом ЄС, важка, але коли ви станете членом ЄС, ви зрозумієте, що це були квіточки, а ягідки настають пізніше", – сказав Малюська.

Він наголосив, що набуття членства в ЄС – "не манна небесна", а крок до ще більшого обсягу завдань, які треба виконувати.

Однак, на його думку, завдання, які отримала Україна для виконання у короткостроковий період, "не є надто складними". Наприклад, це закон про збільшення кількості працівників НАБУ на 300 осіб. За словами Малюськи, ця реформа планувалась давно і погоджена "в різних планах", тому це не стало сюрпризом для України.

Також, за його словами, "не є критичними" зауваження Єврокомісії до режиму декларування.

Щодо деолігархізації, за словами Малюськи, в України і ЄС від самого початку було "трошки різне бачення цього процесу", адже Україна вважала, що ключовим інструментом для боротьби з олігархами є закон про олігархів, а в Європі наголошували, що треба звертати увагу на "інші горизонтальні заходи" – зокрема, це прийняття закону про лобізм.

За словами Малюськи, підготовка в цьому напрямку ведеться, є певні напрацювання, але буде "дуже складна дискусія" щодо законопроєкту. Втім, на думку очільника Мін’юсту, Україна впорається і з цим.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".

Повний текст звіту Єврокомісії про прогрес та слабкі місця України на шляху до ЄС – тут.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Посол Євросоюзу в Україні Матернова розповіла, що буде, якщо якась з країн не підтримає рішення про старт переговорів. Зокрема, подібні заяви вже звучать в уряді Угорщини.

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