"Квіточки. Ягідки будуть пізніше". Малюська розповів про реформи, необхідні на шляху до ЄС
Україна повинна реалізувати низку реформ перед початком переговорів про вступ до Євросоюзу, потім – під час переговорів, але найбільше реформ треба буде втілювати після приєднання до ЄС. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.
Він закликав "не мріяти", що Україна втілить дві-три зміни, ухвалить два-три закони, і на цьому буде крапка.
"Ми муситимемо імплементувати багато реформ, щоб переговорний процес розпочався. Ще більше ми маємо імплементувати реформ під час переговорного процесу, і ще більше – після того, як ми станемо країною-членом Європейського Союзу", – сказав глава Мін’юсту.
Він розповів, що спілкувався нещодавно з колегами з Хорватії – країни, яка останньою вступила до ЄС.
"Вони сказали, що процедура, щоб стати членом ЄС, важка, але коли ви станете членом ЄС, ви зрозумієте, що це були квіточки, а ягідки настають пізніше", – сказав Малюська.
Він наголосив, що набуття членства в ЄС – "не манна небесна", а крок до ще більшого обсягу завдань, які треба виконувати.
Однак, на його думку, завдання, які отримала Україна для виконання у короткостроковий період, "не є надто складними". Наприклад, це закон про збільшення кількості працівників НАБУ на 300 осіб. За словами Малюськи, ця реформа планувалась давно і погоджена "в різних планах", тому це не стало сюрпризом для України.
Також, за його словами, "не є критичними" зауваження Єврокомісії до режиму декларування.
Щодо деолігархізації, за словами Малюськи, в України і ЄС від самого початку було "трошки різне бачення цього процесу", адже Україна вважала, що ключовим інструментом для боротьби з олігархами є закон про олігархів, а в Європі наголошували, що треба звертати увагу на "інші горизонтальні заходи" – зокрема, це прийняття закону про лобізм.
За словами Малюськи, підготовка в цьому напрямку ведеться, є певні напрацювання, але буде "дуже складна дискусія" щодо законопроєкту. Втім, на думку очільника Мін’юсту, Україна впорається і з цим.
- 8 листопада Європейська комісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до ЄС. Урсула фон дер Ляєн назвала це рішення "історичним".
- Повний текст звіту Єврокомісії про прогрес та слабкі місця України на шляху до ЄС – тут.
- Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.
- Посол Євросоюзу в Україні Матернова розповіла, що буде, якщо якась з країн не підтримає рішення про старт переговорів. Зокрема, подібні заяви вже звучать в уряді Угорщини.
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