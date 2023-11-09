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"Цветочки. Ягодки будут позже". Малюська рассказал о реформах, необходимых на пути к ЕС

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 23:51
Денис Малюська (Фото - Мін'юст)

Украина должна реализовать ряд реформ перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз, затем – во время переговоров, но больше всего реформ нужно будет осуществлять после присоединения к ЕС. Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюська.

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Он призвал "не мечтать", что Украина воплотит два-три изменения, примет два-три закона, и на этом будет точка.

"Мы должны имплементировать много реформ, чтобы переговорный процесс начался. Еще больше мы должны имплементировать реформ во время переговорного процесса, и еще больше – после того, как мы станем страной-членом Европейского Союза", – сказал глава Минюста.

Он рассказал, что общался недавно с коллегами из Хорватии – страны, которая последней вступила в ЕС.

"Они сказали, что процедура, чтобы стать членом ЕС, трудная, но когда вы станете членом ЕС, вы поймете, что это были цветочки, а ягодки наступают позже", – сказал Малюська.

Он подчеркнул, что получение членства в ЕС – "не манна небесная", а шаг к еще большему объему задач, которые нужно выполнять.

Однако, по его мнению, задачи, которые получила Украина для выполнения в краткосрочный период, "не слишком сложные". Например, это закон об увеличении количества работников НАБУ на 300 человек. По словам Малюськи, эта реформа планировалась давно и согласована "в разных планах", поэтому это не стало сюрпризом для Украины.

Также, по его словам, "не являются критическими" замечания Еврокомиссии к режиму декларирования.

Что касается деолигархизации, по словам Малюськи, у Украины и ЕС с самого начала было "немножко разное видение этого процесса", так как Украина считала, что ключевым инструментом для борьбы с олигархами является закон об олигархах, а в Европе отмечали, что надо обращать внимание на "другие горизонтальные меры" – в частности, это принятие закона о лоббизме.

По словам Малюськи, подготовка в этом направлении ведется, есть определенные наработки, но будет "очень сложная дискуссия" по законопроекту. Впрочем, по мнению главы Минюста, Украина справится и с этим.

  • 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС. Урсула фон дер Ляйен назвала это решение "историческим".
  • Полный текст отчета Еврокомиссии о прогрессе и слабых местах Украины на пути к ЕС – здесь.
  • Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.
  • Посол Евросоюза в Украине Матернова рассказала, что будет, если какая-либо из стран не поддержит решение о старте переговоров. В частности, подобные заявления уже звучат в правительстве Венгрии.

Читайте также: И снова Орбан. ЕС озвучил условия для вступления Украины: когда это возможно

Оксана Житнюк
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