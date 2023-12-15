Кулеба: Україна не "зависне" у переговорах щодо вступу до ЄС, хоча легкими вони не будуть

Україна не "зависне" у переговорах щодо вступу до Євросоюзу, бо "етап зависання ми вже пройшли", вважає глава МЗС

Дмитро Кулеба (Фото - скриншот із відео)

Україна не "зависне" у переговорах щодо вступу до Євросоюзу, бо "етап зависання ми вже пройшли". Про це сказав в інтерв'ю глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Україна вже пройшла етап "зависання", коли долала небажання Євросоюзу відкрити для неї європейську перспективу, сказав міністр. Тепер же ЄС усвідомлено прийняв стратегію свого розширення, і в її рамках варто очікувати значно більшої динаміки ухвалення рішень.

"Я абсолютно переконаний, і докладатиму зусиль, наскільки це буде можливо, щоб ми не зависли в цих переговорах на десятиліття", – заявив Кулеба.

Водночас, вважає міністр, переговори про вступ до Євросоюзу не будуть простими, оскільки доведеться шукати компроміс між жорсткими умовами приєднання до союзу європейських держав та захистом інтересів самої України. "Але це відбувається з усіма кандидатами", – сказав Кулеба.

Міністр бачить підстави для оптимізму ще й у тому, що Україна лише за пів року просунулась "від нуля до відкриття переговорів". На його думку, це досягнення гідно увійти до історії Євросоюзу, оскільки жодна інша країна за такий короткий час не проходила такого шляху.

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28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

14 грудня 2023 року лідери країн-членів Європейського Союзу ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

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