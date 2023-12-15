Кулеба: Украина не "зависнет" в переговорах по вступлению в ЕС, хотя легкими они не будут

Украина не "зависнет" в переговорах о вступлении в Евросоюз, потому что "этап зависания мы уже прошли", считает глава МИД

Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видео)

Украина не "зависнет" в переговорах о вступлении в Евросоюз, потому что "этап зависания мы уже прошли". Об этом сказал в интервью глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Украина уже прошла этап "зависания", когда преодолевала нежелание Евросоюза открыть для нее европейскую перспективу, сказал министр. Теперь же ЕС осознанно принял стратегию своего расширения, и в ее рамках стоит ожидать значительно большей динамики принятия решений.

"Я совершенно убежден, и буду прилагать усилия, насколько это будет возможно, чтобы мы не зависли в этих переговорах на десятилетия", – заявил Кулеба.

При этом, считает министр, переговоры о вступлении в Евросоюз не будут простыми, поскольку придется искать компромисс между жесткими условиями присоединения к союзу европейских государств и защитой интересов самой Украины. "Но это происходит со всеми кандидатами", – сказал Кулеба.

Министр видит основания для оптимизма еще и в том, что Украина всего за полгода продвинулась "от нуля до открытия переговоров". По его мнению, это достижение достойно войти в историю Евросоюза, поскольку ни одна другая страна за столь короткое время не проходила такой путь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

28 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов Европейского Союза приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

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