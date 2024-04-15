Переговоры о вступлении Украины в ЕС при венгерском главенстве. Кабмин прокомментировал

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции отметила, что на венгерское председательство придется конечный отчет о расширении

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что если страны Европейского Союза одобрят начало переговоров о вступлении Украины в июне, то во время председательства Венгрии в Совете ЕС будут решаться сугубо технические вопросы. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

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Она отметила, что если в июне будет официальное утверждение переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС, то "фактически в рамках венгерского председательства можно будет сконцентрироваться на других вопросах".

По словам Стефанишиной, старт официальных переговоров запускает десятки технических процедур, в частности: скрининг законодательства, подготовку к открытию переговорных разделов.

Она отметила, что это минимум полугодовой период, поэтому на венгерское председательство придется только конечный отчет о расширении в конце года.

"И я думаю, что как раз мы сконцентрируемся на том, чтобы подтянуть другие страны расширения. Как минимум – это видение венгерской стороны", – добавила Стефанишина.

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

14 декабря 2023 года ЕС принял решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

26 января 2024 года Зеленский сообщил о начале работы по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

21 февраля 2024 года Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС вряд ли будет подготовлен раньше июня.

4 марта Шмыгаль выразил мнение, что ЕС не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет.

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