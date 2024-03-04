Шмигаль: Вірю, що Україна стане членом Євросоюзу одразу після перемоги у війні

Прем’єр вважає, що Євросоюз не буде чекати формальностей і надасть Україні членство за декілька років

Денис Шмигаль (Фото: Facebook)

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив думку, що Україна вступить до Європейського Союзу одразу після перемоги у війні. З такою заявою український прем’єр виступив на пресконференції 4 березня.

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Шмигаль висловив впевненість, що Україна швидко пройде переговорні процедури й виконає "домашню роботу" протягом двох років, а саме затвердить усі рамки й параметри для кожного з 35 переговорних розділів. Далі – рішення щодо ратифікації мають ухвалити лідери країн ЄС та парламенти, зазначив прем'єр.

"Я не вірю, що ЄС буде чекати якихось ще формальностей для того, щоб Україна зробила свою "домашню роботу". Ми її зробимо – сумніву нема. Я хочу вірити, що Україна стане членом ЄС негайно після нашої перемоги, після завершення цієї війни", – сказав Шмигаль.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС.

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

Кулеба впевнений, що Україна не "зависне" у переговорах щодо вступу до Євросоюзу, бо "етап зависання ми вже пройшли".

26 січня 2024 року Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

21 лютого Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України до Євросоюзу навряд чи буде підготовлений до початку виборів у ЄС, які відбудуться у червні.

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