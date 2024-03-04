Вступ України в ЄС. Стефанішина: Не пізніше 12 березня очікуємо на переговорну рамку

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції висловила сподівання, що затягувань не буде

Ольга Стефанішина (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Не пізніше 12 березня Україна очікує на те, що Європейська комісія представить переговорну рамку щодо українського вступу до Європейського Союзу. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час розмови у кулуарах на міжнародній платформі "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової поразки".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Не пізніше 12 березня ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб вже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення", – розповіла вона.

Стефанішина висловила сподівання, що затягувань не буде. Вона зауважила, що є "сумні випадки", коли через внутрішні проблеми в парламенті є звернення в Єврокомісію.

"Це дуже сумна практика, і я досі не знаю, який це матиме вплив. Сподіваюсь, що коли ми говоримо, що в наших стратегічних питаннях ми – команда Україна, то так залишатиметься й тоді, коли у нас є складні процеси в нашій країні", – акцентувала віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції.

Вона додала, що станом на 24 лютого в України був чіткий алгоритм дій, але "наразі важко спрогнозувати, чи буде він справджений у зв'язку з останніми подіями".

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. 14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

26 січня 2024 року Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

22 лютого резидентка Європейської комісії зазначила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в Євросоюз навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.

Того ж дня президент Зеленський заявив, що мета України – розпочати переговори про вступ до ЄС до червня 2024 року. Він наголосив, що із президентом Європейської ради Мішелем була "дуже конкретна розмова".

Читайте також: Швидкий вступ до Євросоюзу збільшить ВВП України на 7% – НБУ