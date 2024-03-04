Вступ України в ЄС. Стефанішина: Не пізніше 12 березня очікуємо на переговорну рамку
Ольга Стефанішина (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Не пізніше 12 березня Україна очікує на те, що Європейська комісія представить переговорну рамку щодо українського вступу до Європейського Союзу. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час розмови у кулуарах на міжнародній платформі "Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової поразки".

"Не пізніше 12 березня ми очікуємо, що Єврокомісія представить переговорну рамку та оцінить прогрес в реформах для того, щоб вже 19 березня країни ЄС могли ухвалити рішення", – розповіла вона.

Стефанішина висловила сподівання, що затягувань не буде. Вона зауважила, що є "сумні випадки", коли через внутрішні проблеми в парламенті є звернення в Єврокомісію.

"Це дуже сумна практика, і я досі не знаю, який це матиме вплив. Сподіваюсь, що коли ми говоримо, що в наших стратегічних питаннях ми – команда Україна, то так залишатиметься й тоді, коли у нас є складні процеси в нашій країні", – акцентувала віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції.

Вона додала, що станом на 24 лютого в України був чіткий алгоритм дій, але "наразі важко спрогнозувати, чи буде він справджений у зв'язку з останніми подіями".

  • 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС. 14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.
  • 26 січня 2024 року Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.
  • 22 лютого резидентка Європейської комісії зазначила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в Євросоюз навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.
  • Того ж дня президент Зеленський заявив, що мета України – розпочати переговори про вступ до ЄС до червня 2024 року. Він наголосив, що із президентом Європейської ради Мішелем була "дуже конкретна розмова".

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