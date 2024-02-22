Вступ до ЄС. Зеленський: Мета України – розпочати переговори до червня

Президент Зеленський зазначив, що вони з президентом Європейської ради Мішелем обговорили зусилля щодо європейської інтеграції

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що мета України – розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до червня 2024 року. Він наголосив у своєму вечірньому зверненні, що із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем сьогодні була "дуже конкретна розмова".

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Сьогодні президент провів телефонну розмову з головою Європейської ради. Мішель підтвердив "залізну фінансову та військову підтримку" Україні від Євросоюзу "стільки, скільки це буде потрібно".

"Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Дуже конкретна розмова, максимально – про наші спільні інтереси, усіх європейців", – сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що вони з Мішелем обговорили зусилля щодо європейської інтеграції та необхідність якнайшвидшого затвердження переговорної рамки для України – затвердження державами-членами ЄС.

"Мета абсолютно раціональна – вже в першій половині року, навіть до червня, можемо почати переговорний процес. І це буде найкращим сигналом усім, хто не вірить у Європу, що наше єднання справді міцнішає", – наголосив він.

Водночас сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в Євросоюз навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС.

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

Кулеба впевнений, що Україна не "зависне" у переговорах щодо вступу до Євросоюзу, бо "етап зависання ми вже пройшли".

26 січня Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

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