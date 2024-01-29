Віцепрезидент Європарламенту: Ніякого швидкого прийняття України до ЄС не може бути

Він пояснив, що Україна має бути на рівні з іншими кандидатами-членами на вступ до блоку та має виконати всі умови

Фото: ЕРА/STEPHANIE LECOCQ

Віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф Етьєн заявив в інтерв'ю Nordwest-Zeitung, що Україна має виконати всі вимоги для вступу в Євросоюз, і це має зайняти "стільки часу, скільки знадобиться". За його словами, тут не йдеться про "пришвидшений вступ".

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За його словами, Україна, як і інші країни, має вступати до ЄС на одних і тих самих умовах.

Отже, процес її прийняття до блоку не може бути швидким, зазначив Етьєн. Він нагадав, що перед тим, як вступити до Євросоюзу, Україні слід розв’язати правові питання, а також побороти корупцію, "з якою в країні проблеми".

"Тому ніякого якнайшвидшого прийняття України до ЄС не може бути", – наголосив віцепрезидент Європарламенту.

Він додав, що ЄС готовий зміцнити співпрацю з Україною для допомоги країні в євроінтеграції. Це дасть змогу прискорити процес проведення необхідних реформ і виконання переліку вимог для вступу до блоку.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС.

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

Кулеба впевнений, що Україна не "зависне" у переговорах щодо вступу до Євросоюзу, бо "етап зависання ми вже пройшли".

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