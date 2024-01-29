Вице-президент Европарламента: Никакого быстрого принятия Украины в ЕС не может быть

Он пояснил, что Украина должна быть наравне с другими кандидатами-членами на вступление в блок и должна выполнить все условия

Фото: ЕРА/STEPHANIE LECOCQ

Вице-президент Европарламента Ян-Кристоф Этьен заявил в интервью Nordwest-Zeitung, что Украина должна выполнить все требования для вступления в Евросоюз, и это должно занять "столько времени, сколько понадобится". По его словам, здесь речь не идет об "ускоренном вступлении".

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По его словам, Украина, как и другие страны, должна вступать в ЕС на одних и тех же условиях.

Следовательно, процесс ее принятия в блок не может быть быстрым, отметил Этьен. Он напомнил, что перед тем как вступить в Евросоюз, Украине следует решить правовые вопросы, а также побороть коррупцию, "с которой в стране проблемы".

"Поэтому никакого скорейшего принятия Украины в ЕС не может быть", – подчеркнул вице-президент Европарламента.

Он добавил, что ЕС готов укрепить сотрудничество с Украиной для помощи стране в евроинтеграции. Это позволит ускорить процесс проведения необходимых реформ и выполнения перечня требований для вступления в блок.

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

Кулеба уверен, что Украина не "зависнет" в переговорах по вступлению в Евросоюз, потому что "этап зависания мы уже прошли".

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