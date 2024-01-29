Вице-президент Европарламента: Никакого быстрого принятия Украины в ЕС не может быть
Вице-президент Европарламента Ян-Кристоф Этьен заявил в интервью Nordwest-Zeitung, что Украина должна выполнить все требования для вступления в Евросоюз, и это должно занять "столько времени, сколько понадобится". По его словам, здесь речь не идет об "ускоренном вступлении".
По его словам, Украина, как и другие страны, должна вступать в ЕС на одних и тех же условиях.
Следовательно, процесс ее принятия в блок не может быть быстрым, отметил Этьен. Он напомнил, что перед тем как вступить в Евросоюз, Украине следует решить правовые вопросы, а также побороть коррупцию, "с которой в стране проблемы".
"Поэтому никакого скорейшего принятия Украины в ЕС не может быть", – подчеркнул вице-президент Европарламента.
Он добавил, что ЕС готов укрепить сотрудничество с Украиной для помощи стране в евроинтеграции. Это позволит ускорить процесс проведения необходимых реформ и выполнения перечня требований для вступления в блок.
- 28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.
- 14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.
- Кулеба уверен, что Украина не "зависнет" в переговорах по вступлению в Евросоюз, потому что "этап зависания мы уже прошли".
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