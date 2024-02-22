Вступление в ЕС. Зеленский: Цель Украины – начать переговоры до июня

Президент Зеленский отметил, что они с президентом Европейского совета Мишелем обсудили усилия по европейской интеграции

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что цель Украины – начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до июня 2024 года. Он отметил в своем вечернем обращении, что с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем сегодня был "очень конкретный разговор".

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Сегодня президент провел телефонный разговор с главой Европейского совета. Мишель подтвердил "железную финансовую и военную поддержку" Украине от Евросоюза "столько, сколько это потребуется".

"Говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Очень конкретный разговор, максимально – о наших общих интересах, всех европейцев", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что они с Мишелем обсудили усилия по европейской интеграции и необходимость скорейшего утверждения переговорной рамки для Украины – утверждение государствами-членами ЕС.

"Цель абсолютно рациональна – уже в первой половине года, даже до июня, можем начать переговорный процесс. И это будет лучшим сигналом всем, кто не верит в Европу, что наше объединение действительно крепнет", – подчеркнул он.

В то же время сегодня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в Евросоюз вряд ли будет подготовлен до начала выборов в ЕС, которые состоятся в июне этого года.

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

Кулеба уверен, что Украина не "зависнет" в переговорах по вступлению в Евросоюз, потому что "этап зависания мы уже прошли".

26 января Зеленский заявил о начале процесса оценки соответствия украинскому законодательству нормам ЕС.

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