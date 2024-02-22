Мішель – Зеленському: Підтвердив залізну фінансову та військову підтримку від ЄС

За словами голови Євроради, ця допомога надаватиметься стільки, скільки буде потрібно

Шарль Мішель та Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Європейський лідер підтвердив "залізну фінансову та військову підтримку" Україні від Євросоюзу "стільки, скільки це буде потрібно".

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Розмова політиків відбулася напередодні другої річниці початку повномасштабної війни РФ проти України та 10-ї річниці окупації Криму, зазначив Мішель.

"Я підтвердив залізну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС стільки, скільки буде потрібно", – написав голова Євроради.

За його словами, РФ "ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні", а доля України – у Європейському союзі.

Сьогодні ж верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Україна потребує більше боєприпасів, а країни ЄС повинні зробити все можливе, щоб їх надати.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40% і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

17 лютого президент Чехії Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "звідусіль" і повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

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