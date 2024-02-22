Мішель – Зеленському: Підтвердив залізну фінансову та військову підтримку від ЄС
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Європейський лідер підтвердив "залізну фінансову та військову підтримку" Україні від Євросоюзу "стільки, скільки це буде потрібно".
Розмова політиків відбулася напередодні другої річниці початку повномасштабної війни РФ проти України та 10-ї річниці окупації Криму, зазначив Мішель.
"Я підтвердив залізну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС стільки, скільки буде потрібно", – написав голова Євроради.
За його словами, РФ "ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні", а доля України – у Європейському союзі.
Сьогодні ж верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Україна потребує більше боєприпасів, а країни ЄС повинні зробити все можливе, щоб їх надати.
- 31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли поставити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.
- 7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40% і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.
- 17 лютого президент Чехії Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "звідусіль" і повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.
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