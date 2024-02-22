Мишель – Зеленскому: Подтвердил железную финансовую и военную поддержку от ЕС

По словам главы Евросовета, эта помощь будет предоставляться столько, сколько потребуется

Шарль Мишель и Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Европейский лидер подтвердил "железную финансовую и военную поддержку" Украине от Евросоюза "столько, сколько это потребуется".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разговор политиков состоялся в канун второй годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины и 10-й годовщины оккупации Крыма, отметил Мишель.

"Я подтвердил железную финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется", – написал глава Евросовета.

По его словам, РФ "никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине", а судьба Украины - в Европейском союзе.

Сегодня же верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Украина нуждается больше в боеприпасах, а страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы их предоставить.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40% и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.

17 февраля президент Чехии Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

Читайте также: Столтенберг о 800 000 снарядов Украине от Чехии: Покупаем у партнеров НАТО в Азии