Мишель – Зеленскому: Подтвердил железную финансовую и военную поддержку от ЕС
Шарль Мишель и Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Европейский лидер подтвердил "железную финансовую и военную поддержку" Украине от Евросоюза "столько, сколько это потребуется".

Разговор политиков состоялся в канун второй годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины и 10-й годовщины оккупации Крыма, отметил Мишель.

"Я подтвердил железную финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется", – написал глава Евросовета.

По его словам, РФ "никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине", а судьба Украины - в Европейском союзе.

Сегодня же верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Украина нуждается больше в боеприпасах, а страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы их предоставить.

  • 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
  • 7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40% и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.
  • 17 февраля президент Чехии Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

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