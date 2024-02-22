Мишель – Зеленскому: Подтвердил железную финансовую и военную поддержку от ЕС
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Европейский лидер подтвердил "железную финансовую и военную поддержку" Украине от Евросоюза "столько, сколько это потребуется".
Разговор политиков состоялся в канун второй годовщины начала полномасштабной войны РФ против Украины и 10-й годовщины оккупации Крыма, отметил Мишель.
"Я подтвердил железную финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется", – написал глава Евросовета.
По его словам, РФ "никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине", а судьба Украины - в Европейском союзе.
Сегодня же верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Украина нуждается больше в боеприпасах, а страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы их предоставить.
- 31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.
- 7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40% и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.
- 17 февраля президент Чехии Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.
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