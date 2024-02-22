Головний дипломат ЄС закликав надати боєприпаси Україні: Нічого не робити – це не вихід

Головний дипломат ЄС також закликав країни ЄС розкрити інформацію про те, що вони роблять на двосторонньому рівні, де ЄС не має жодного нагляду

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Україна потребує більше боєприпасів, а країни ЄС повинні зробити все можливе, щоб їх надати. Про це повідомило видання Politico із посиланням на лист Борреля.

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"Українським солдатам перешкоджають у їхній боротьбі з агресором – їм не вистачає боєприпасів", – написав він.

Дипломат закликав країни підтримати Україну всіма можливими способами, зокрема:

→ поповнити свої запаси, де це можливо;

→ фінансувати українську промисловість;

→ купувати боєприпаси, які є в наявності на ринку;

→ розмістити замовлення, закуповуючи самостійно або спільно з європейською промисловістю.

"Нічого не робити – це не вихід", – підкреслив він.

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Згідно з цифрами, наведеними в листі, ЄС надав 355 000 боєприпасів. До кінця березня планується виділити ще близько 524 000, а до кінця року – 1 155 000 боєприпасів.

Боррель також закликав країни ЄС розкрити інформацію про те, що вони роблять на двосторонньому рівні, де ЄС не має жодного нагляду.

Він зазначив, що за підрахунками міжнародної допомоги, зробленими німецьким Інститутом Кіля, серед найбільших військових держав Європи, Франція робить найслабшу роботу з надання зброї та боєприпасів Україні.

"Я вірю, що разом ми можемо змінити ситуацію – для України й для безпеки Європи – але це вимагає негайних дій. Час не стоїть на місці", – додав дипломат.

31 січня стало відомо, що з мільйона артилерійських снарядів, які європейські союзники обіцяли постачити Україні до березня 2024 року, Київ може отримати 600 000.

7 лютого Боррель заявив, що спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40%, і Україна може отримати від ЄС понад 1 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

17 лютого президент Чехії Павел заявив про необхідність шукати зброю і боєприпаси для України "звідусіль" і повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

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