Главный дипломат ЕС призвал передать боеприпасы Украине: Ничего не делать – это не выход

Главный дипломат ЕС также призвал страны ЕС раскрыть информацию о том, что они делают на двустороннем уровне, где ЕС не имеет никакого надзора

Жозеп Боррель (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Украина нуждается больше в боеприпасах, а страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы их предоставить. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на письмо Борреля.

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"Украинским солдатам препятствуют их борьбе с агрессором – им не хватает боеприпасов", – написал он.

Дипломат призвал страны поддержать Украину всеми возможными способами, в том числе:

→ пополнить свои запасы, где это возможно;

→ финансировать украинскую промышленность;

→ покупать боеприпасы, которые есть в наличии на рынке;

→ разместить заказы, закупая самостоятельно или совместно с европейской промышленностью.

"Ничего не делать – это не выход", – подчеркнул он.

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Согласно цифрам, приведенным в письме, ЕС предоставил 355 000 боеприпасов. До конца марта планируется выделить еще около 524 000, а до конца года – 1 155 000 боеприпасов.

Боррель также призвал страны ЕС раскрыть информацию о том, что они делают на двустороннем уровне, где ЕС не имеет никакого надзора.

Он отметил, что по подсчетам международной помощи, сделанным немецким Институтом Киля, среди крупнейших военных государств Европы, Франция делает самую слабую работу по предоставлению оружия и боеприпасов Украине.

"Я верю, что вместе мы можем изменить ситуацию – для Украины и для безопасности Европы – но это требует немедленных действий. Время не стоит на месте", – добавил дипломат.

31 января стало известно, что из миллиона артиллерийских снарядов, которые обещали европейские союзники поставить Украине до марта 2024 года, Киев может получить 600 000.

7 февраля Боррель заявил, что способность ОПК ЕС повысилась на 40%, и Украина может получить от ЕС более 1 млн боеприпасов до конца 2024 года.

17 февраля президент Чехии Павел заявил о необходимости искать оружие и боеприпасы для Украины "отовсюду" и сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

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