Генерал-майор запасу Збройних Сил України Сергій Кривонос заявив, що наразі найважливішу роль на фронті відіграє матеріальне забезпечення військових. Він зазначив, що загроза наступу на Куп'янському напрямку є, але якщо у ЗСУ буде можливість уражати ворога на дальніх підступах до переднього краю оборони – буде можливість зривати наступальні наміри росіян. Про це він розповів в інтерв'ю для LIGA.net.

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Військовий зауважив, що завжди розглядається питання не те, що може ворог, а те, що може протиставити російському наступу українська армія, а "будь-який наступ завжди впирається у матеріальне забезпечення".

"Якщо у нас буде потрібна кількість артилерійських снарядів, інших засобів ураження, правильно організована розвідка, за якої ми зможемо уражати ворога на дальніх підступах до переднього краю, – ми в будь-який момент будемо зривати їхні наступальні бажання та наміри", – наголосив він.

Кривонос зазначив, що коли у Сил оборони буде достатня кількість матеріального забезпечення, щоб бити на дальніх підступах до переднього краю оборони, – Україна руйнуватиме всі бажання ворога.

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"Насправді для нас важливо зрозуміти, що матеріальне забезпечення ЗСУ – успіх нашої подальшої успішної боротьби. Не величезна кількість людей, бо люди – це дуже важливо, однак люди без зброї та потрібної кількості боєприпасів – питання часу, коли вони будуть знищенні, якщо ворог має перевагу у нанесенні вогневого ураження по наших позиціях", – зауважив він.

Коментуючи питання щодо загрози російського наступу на Куп'янський напрямок, він наголосив, що ця загроза завжди є, адже це важлива залізнична розв'язка.

"Ця станція в разі її захоплення дозволить створити потужну рокадну дорогу (дорога, яка йде вздовж лінії фронту. – Ред.), яка дозволить перекидати росіянам будь-які ресурси — як людські, так і матеріальні на всій ділянці російсько-українського фронту достатньо швидко", – наголосив він.

Кривонос додав, що такий розвиток подій дозволить окупантам "нав'язувати певну ініціативу в наступальних діях проти Збройних Сил".

Ситуація на Куп'янському напрямку станом на 16 лютого (Мапа: Deepstate)

6 лютого керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця", коментуючи публікацію видання Forbes про те, що Росія зосередила на Куп'янському напрямку 500 танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 000 окупантів, заявив, що зараз там не зафіксовано просувань російських військ, а резерви, які стягують окупанти, йдуть на заміну вже знищених.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявляв, що наразі "особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку, де окупанти поставили собі за мету за будь-яку ціну захопити Куп'янськ і щоденно штурмують позиції".

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