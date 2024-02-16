Генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос заявил, что важнейшую роль на фронте имеет материальное обеспечение военных. Он отметил, что угроза наступления на Купянском направлении есть, однако если у ВСУ будет возможность поражать врага на дальних подступах к переднему краю обороны – будет возможность срывать наступательные намерения россиян. Об этом он рассказал в интервью для LIGA.net.

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Военный отметил, что всегда рассматривается вопрос не то, что может враг, а то, что может противопоставить российскому наступлению украинская армия, а "любое наступление всегда упирается в материальное обеспечение".

"Если у нас будет нужное количество артиллерийских снарядов, других средств поражения, правильно организованная разведка, при которой мы сможем поражать врага на дальних подступах к переднему краю, – мы в любой момент будем срывать их наступательные желания и намерения", – подчеркнул он.

Кривонос отметил, что когда у Сил обороны будет достаточное количество материального обеспечения, чтобы бить на дальних подступах к переднему краю обороны, – Украина станет разрушать все желания врага.

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"На самом деле для нас важно понять, что материальное обеспечение ВСУ – успех нашей дальнейшей успешной борьбы. Не огромное количество людей, потому что люди – это очень важно, однако люди без оружия и нужного количества боеприпасов – вопрос времени, когда они будут уничтожены, если враг имеет преимущество в нанесении огневого поражения по нашим позициям", – отметил он.

Комментируя вопрос об угрозе российского наступления на Купянское направление, он отметил, что эта угроза всегда есть, ведь это важная железнодорожная развязка.

"Эта станция в случае ее захвата позволит создать мощную рокадную дорогу (дорога, идущая вдоль линии фронта. – Ред.), которая позволит перебрасывать россиянам любые ресурсы — как человеческие, так и материальные по всему участку российско-украинского фронта достаточно быстро", – подчеркнул он.

Кривонос добавил, что такое развитие событий позволит оккупантам "навязывать определенную инициативу в наступательных действиях против Вооруженных Сил".

Ситуация на Купянском направлении по состоянию на 16 февраля (Карта: Deepstate)

6 февраля руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица", комментируя публикацию издания Forbes о том, что Россия сосредоточила на Купянском направлении 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 000 оккупантов, заявил, что сейчас там не зафиксировано продвижений российских войск, а резервы, подтягиваемые оккупантами, идут на замену уже уничтоженных.

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявлял, что "особенно напряженные бои идут на Купянском направлении, где оккупанты поставили своей целью любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции".

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