Байден після розмови з Зеленським: Буду боротися, щоб Україна отримала снаряди
Президент США Джо Байден після розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв докласти зусиль, щоб Сили оборони України отримали потрібні снаряди. Про це він сказав журналістам в неділю, повідомило агентство AFP.
За словами Байдена, що відмова Конгресу схвалити військову допомогу Україні була б абсурдною і неетичною. "Я буду боротися, щоб вони отримали потрібні їм боєприпаси", – додав він.
Президент США упевнений, що Конгрес все-таки виділить ці гроші.
На сайті Білого дому сказано, що втрата Авдіївки стала прямим наслідком політичних баталій в американському парламенті.
"Українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу", – йдеться в заяві.
Білий дім вказав, що Авдіївка – це "перший помітний успіх Росії за кілька місяців".
- Третя окрема штурмова бригада заявила, що лише вона в останні дні російського штурму Авдіївки знищила понад 1500 росіян. Ще 3500 вони втратили пораненими.
- Росіяни мали панування в повітрі, безлімітний боєкомплект і кратну перевагу в чисельності військ в Авдіївці, за оцінками тієї ж Третьої штурмової – на одного українського солдата у росіян було семеро.