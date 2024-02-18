Байден після розмови з Зеленським: Буду боротися, щоб Україна отримала снаряди

Білий дім визнав, що Україна втратила Авдіївку через зволікання Конгресу з виділенням військової допомоги

Джо Байден (Фото: EPA-EFE/YURI GRIPAS / POOL)

Президент США Джо Байден після розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв докласти зусиль, щоб Сили оборони України отримали потрібні снаряди. Про це він сказав журналістам в неділю, повідомило агентство AFP.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Байдена, що відмова Конгресу схвалити військову допомогу Україні була б абсурдною і неетичною. "Я буду боротися, щоб вони отримали потрібні їм боєприпаси", – додав він.

Президент США упевнений, що Конгрес все-таки виділить ці гроші.

На сайті Білого дому сказано, що втрата Авдіївки стала прямим наслідком політичних баталій в американському парламенті.

"Українські солдати були змушені нормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу", – йдеться в заяві.

Білий дім вказав, що Авдіївка – це "перший помітний успіх Росії за кілька місяців".