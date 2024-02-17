3 ОШБр відзвітувала, яких втрат завдала росіянам за час перебування в Авдіївці

Внаслідок бойової роботи 3 ОШБр в Авдіївці у росіян понад 1500 вбитих, більш як 3500 поранених і мінус щонайменше 20 одиниць техніки

Фото: 3 ОШБр

Третя окрема штурмова бригада опублікувала бойовий звіт про роботу в Авдіївці з моменту передислокації підрозділів у місто. Бійці знищили тисячі окупантів і десятки одиниць техніки РФ.

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У 3 ОШБр наголосили, що завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупованню російської армії, і попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник втратив:

→ понад 1500 загиблими;

→ більш ніж 3500 пораненими;

→ понад 20 одиниць бронетехніки.

"До моменту відведення бійці третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій. Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту", – йдеться в повідомленні.

У 3 ОШБр наголосили, що наразі росіяни не збавляють наступальних обертів.

15 лютого у 3 ОШБр офіційно підтвердили, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону.

17 лютого Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський зазначив, що виведення українських підрозділів з Авдіївки відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон до російських окупантів.

Спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення українських військ з Авдіївки.

Станом на вечір 17 лютого операція з виходу українських сил з Авдіївки ще триває, повідомили у 3 ОШБр.

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