3 ОШБр відзвітувала, яких втрат завдала росіянам за час перебування в Авдіївці
Третя окрема штурмова бригада опублікувала бойовий звіт про роботу в Авдіївці з моменту передислокації підрозділів у місто. Бійці знищили тисячі окупантів і десятки одиниць техніки РФ.
У 3 ОШБр наголосили, що завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупованню російської армії, і попри значну перевагу в артилерії, ударних дронах та регулярному застосуванні до сотні КАБів на день, противник втратив:
→ понад 1500 загиблими;
→ більш ніж 3500 пораненими;
→ понад 20 одиниць бронетехніки.
"До моменту відведення бійці третьої штурмової не дозволяли ворогу здійснити повне оточення позицій. Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту", – йдеться в повідомленні.
У 3 ОШБр наголосили, що наразі росіяни не збавляють наступальних обертів.
15 лютого у 3 ОШБр офіційно підтвердили, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону.
- 17 лютого Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки. Зеленський назвав це рішення правильним.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський зазначив, що виведення українських підрозділів з Авдіївки відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон до російських окупантів.
- Спецпризначенці ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони забезпечували евакуаційний коридор для виведення українських військ з Авдіївки.
- Станом на вечір 17 лютого операція з виходу українських сил з Авдіївки ще триває, повідомили у 3 ОШБр.
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