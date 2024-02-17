3 ОШБр отчиталась, какие потери нанесла россиянам за время пребывания в Авдеевке

В результате боевой работы 3 ОШБр в Авдеевке у россиян более 1500 убитых, свыше 3500 раненых и минус не менее 20 единиц техники

Фото: 3 ОШБр

Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала боевой отчет о работе в Авдеевке с момента передислокации подразделений в город. Бойцы уничтожили тысячи оккупантов и десятки единиц техники РФ.

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В 3 ОШБр подчеркнули, что нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии, и несмотря на значительное преимущество в артиллерии, ударных дронах и регулярном применении до сотни КАБов в день, противник потерял:

→ более 1500 погибшими;

→ свыше 3500 ранеными;

→ более 20 единиц бронетехники.

"До момента отвода бойцы третьей штурмовой не позволяли врагу осуществить полное окружение позиций. Бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта", – сказано в сообщении.

В 3 ОШБр подчеркнули, что сейчас россияне не сбавляют наступательных оборотов.

15 февраля в 3 ОШБр официально подтвердили, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона.

17 февраля Сырский объявил, что в целях сохранения жизней украинских военных было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки. Зеленский назвал это решение правильным.

Командующий ОСГВ "Таврия" Тарнавский отметил, что вывод украинских подразделений из Авдеевки происходил с учетом разных сценариев, однако часть военных попала в плен к российским оккупантам.

Спецназовцы ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны обеспечивали эвакуационный коридор для вывода украинских войск из Авдеевки.

По состоянию на вечер 17 февраля операция по выходу украинских сил из Авдеевки продолжается, сообщили в 3 ОШБр.

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