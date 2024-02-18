Байден после разговора с Зеленским: Буду бороться, чтобы Украина получила снаряды
Президент США Джо Байден после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал приложить усилия, чтобы Силы обороны Украины получили необходимые снаряды. Об этом он сказал журналистам в воскресенье, сообщило агентство AFP.
По словам Байдена, отказ Конгресса одобрить военную помощь Украине был бы абсурдным и неэтичным. "Я буду бороться, чтобы они получили нужные им боеприпасы", — добавил он.
Президент США уверен, что Конгресс все-таки выделит эти деньги.
На сайте Белого дома сказано, что потеря Авдеевки стала прямым следствием политических баталий в американском парламенте.
"Украинские солдаты были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса", — говорится в заявлении.
Белый дом указал, что Авдеевка – это "первый заметный успех России за несколько месяцев".
- Третья отдельная штурмовая бригада заявила, что только она в последние дни российского штурма Авдеевки уничтожила более 1500 россиян. Еще 3500 они потеряли ранеными.
- У россиян были господство в воздухе, безлимитный боекомплект и кратное преимущество в численности войск в Авдеевке, по оценкам той же Третьей штурмовой – на одного украинского солдата у россиян было семеро.