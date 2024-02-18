Байден после разговора с Зеленским: Буду бороться, чтобы Украина получила снаряды

Белый дом признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за промедления Конгресса с выделением военной помощи

Джо Байден (Фото: EPA-EFE/YURI GRIPAS / POOL)

Президент США Джо Байден после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал приложить усилия, чтобы Силы обороны Украины получили необходимые снаряды. Об этом он сказал журналистам в воскресенье, сообщило агентство AFP.

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По словам Байдена, отказ Конгресса одобрить военную помощь Украине был бы абсурдным и неэтичным. "Я буду бороться, чтобы они получили нужные им боеприпасы", — добавил он.

Президент США уверен, что Конгресс все-таки выделит эти деньги.

На сайте Белого дома сказано, что потеря Авдеевки стала прямым следствием политических баталий в американском парламенте.

"Украинские солдаты были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса", — говорится в заявлении.

Белый дом указал, что Авдеевка – это "первый заметный успех России за несколько месяцев".