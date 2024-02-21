Фон дер Ляєн про вступ України до ЄС: Переговорна рамка буде підготовлена не раніше червня

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в Євросоюз навряд чи буде підготовлений до початку виборів в ЄС, які відбудуться в червні цього року.

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Водночас вона зазначила прогрес в процесі скринінгу українського законодавства на предмет відповідності законам ЄС.

"Ми також все ще працюємо над переговорною рамкою. Я припускаю, що до європейських виборів вона не буде готова. Тому що бачу розвиток різних переговорних позицій, це займе деякий час. Але думаю, що на початку літа ми будемо готові", – зазначила фон дер Ляєн.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на вступ України до ЄС.

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС ухвалили політичне рішення розпочати з Україною переговори про вступ.

Кулеба впевнений, що Україна не "зависне" у переговорах щодо вступу до Євросоюзу, бо "етап зависання ми вже пройшли".

26 січня Зеленський заявив про початок процесу оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

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