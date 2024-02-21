Фон дер Ляйен о вступлении Украины в ЕС: Переговорная рамка будет готова не раньше июня

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе заявила, что проект переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз вряд ли будет подготовлен к началу выборов в ЕС, которые состоятся в июне этого года.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

При этом она отметила прогресс в процессе скрининга украинского законодательства на предмет соответствия законам ЕС.

"Мы также все еще работаем над переговорной рамкой. Я предполагаю, что к европейским выборам она не будет готова. Потому что вижу развитие разных переговорных позиций, это займет некоторое время. Но думаю, что в начале лета мы будем готовы", – отметила фон дер Ляйен.

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

Кулеба уверен, что Украина не "зависнет" в переговорах о вступлении в Евросоюз, потому что "этап зависания мы уже прошли".

26 января Зеленский заявил о начале процесса оценки соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

Читайте также: Вице-президент Европарламента: Никакого быстрого принятия Украины в ЕС не может быть