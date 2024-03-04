Вступление Украины в ЕС. Стефанишина: Не позднее 12 марта ожидаем переговорную рамку

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции выразила надежду, что промедлений не будет

Ольга Стефанишина (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Не позднее 12 марта Украина ожидает того, что Европейская комиссия представит переговорную рамку по украинскому вступлению в Европейский Союз. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время разговора в кулуарах на международной платформе "Восстановление прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с конфликтом: элемент мира и мирового поражения".

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"Не позднее 12 марта мы ожидаем, что Еврокомиссия представит переговорную рамку и оценит прогресс в реформах для того, чтобы уже 19 марта страны ЕС могли принять решение", – сказала она.

Стефанишина выразила надежду, что промедлений не будет. Она отметила, что есть "печальные случаи", когда из-за внутренних проблем в парламенте есть обращение в Еврокомиссию.

"Это очень печальная практика, и я до сих пор не знаю, какое это будет иметь влияние. Надеюсь, что когда мы говорим, что в наших стратегических вопросах мы — команда Украины, то так будет оставаться и тогда, когда у нас есть сложные процессы в нашей стране", – акцентировала вице-премьер по вопросам европейской интеграции.

Она добавила, что по состоянию на 24 февраля у Украины был четкий алгоритм действий, но "сейчас трудно спрогнозировать, будет ли он оправдан в связи с последними событиями".

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. 14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

26 января 2024 года Зеленский заявил о начале процесса оценки соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

22 февраля резидент Европейской комиссии отметила, что проект переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз вряд ли будет подготовлен к началу выборов в ЕС, которые состоятся в июне этого года.

В тот же день президент Зеленский заявил, что цель Украины – начать переговоры о вступлении в ЕС до июня 2024 года. Он подчеркнул, что с президентом Европейского совета Мишелем был "очень конкретный разговор".

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