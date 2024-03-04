Шмыгаль: Верю, что Украина станет членом Евросоюза сразу после победы в войне

Премьер считает, что Евросоюз не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил мнение, что Украина вступит в Европейский Союз сразу после победы в войне. С таким заявлением украинский премьер выступил на пресс-конференции 4 марта.

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Шмыгаль выразил уверенность, что Украина быстро пройдет переговорные процедуры и выполнит "домашнюю работу" в течение двух лет, а именно утвердит все рамки и параметры каждого из 35 переговорных разделов. Далее – решение о ратификации должны принять лидеры стран ЕС и парламенты, отметил премьер.

"Я не верю, что ЕС будет ждать каких-либо формальностей для того, чтобы Украина сделала свою "домашнюю работу". Мы ее сделаем – сомнения нет. Я хочу верить, что Украина станет членом ЕС немедленно после нашей победы, после завершения этой войны", – сказал Шмыгаль.

28 февраля 2022 года Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС.

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

Кулеба уверен, что Украина не "зависнет" в переговорах по вступлению в Евросоюз, потому что "этап зависания мы уже прошли".

26 января 2024 года Зеленский заявил о начале процесса оценки соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

21 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в Евросоюз вряд ли будет подготовлен к началу выборов в ЕС, которые пройдут в июне.

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