Стефанішина: Затвердження переговорів для вступу України в ЄС очікується в червні

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Рішення про затвердження переговорної рамки та перша міжурядова конференція, яка дасть старт для переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу, очікується у другій половині червня 2024 року. Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.

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За словами Стефанішиної, Україна готується до неї й перша передова делегація перебуває в Україні від ЄС вже зараз.

"Ми маємо розуміння як рухатися. Зараз намагаємося обійти певні гострі кути та не створити можливість певної спекуляції в Україні. Це в принципі така тактика роботи європейських країн, які хочуть підтягнути, наприклад, інші країни користуючись з України, або отримати собі якісь бенефіти. Ми дуже обережно слідкуємо за ситуацією та реагуємо, де потрібно", – зазначила вона.

Стефанішина зокрема наголосила, що Україна має чітку більшість серед лідерів ЄС, включно і бельгійське головування, що готується до ухвалення рішення в червні.

"Активна фаза підготовки розпочнеться в другій половині травня, і тоді ми будемо бачити більш ясно, хто радикально налаштований, наприклад, як прем'єр Орбан у грудні. Але ми вже зараз наперед вибудовуємо свої плани протидій таким негативним наслідкам або позиціям", – підсумувала вона.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

14 грудня 2023 року ЄС ухвалив розпочати з Україною переговори про вступ.

26 січня 2024 року Зеленський повідомив про початок роботи з оцінки відповідності українського законодавства нормам ЄС.

21 лютого 2024 року Урсула фон дер Ляєн заявила, що проєкт переговорної рамки щодо вступу України в ЄС навряд чи буде підготовлений раніше червня.

4 березня Денис Шмигаль висловив думку, що ЄС не буде чекати формальностей і надасть Україні членство за декілька років.

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