Стефанишина: Утверждение переговоров для вступления Украины в ЕС ожидается в июне

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Решение об утверждении переговорной рамки и первая межправительственная конференция, которая даст старт переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз, ожидается во второй половине июня 2024 года. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Стефанишиной, Украина готовится к ней и первая передовая делегация находится в Украине от ЕС уже сейчас.

"У нас есть понимание как двигаться. Сейчас пытаемся обойти определенные острые углы и не создать возможность определенной спекуляции на Украине. Это в принципе такая тактика работы европейских стран, которые хотят подтянуть, например, другие страны за счет Украины, или получить себе какие-то бенефиты. Мы очень осторожно следим за ситуацией и реагируем где нужно", – отметила она.

Стефанишина в частности отметила, что Украина имеет четкое большинство среди лидеров ЕС, в том числе бельгийское председательство, которое готовится к принятию решения в июне.

"Активная фаза подготовки начнется во второй половине мая и тогда мы будем видеть более ясно, кто радикально настроен, например, как премьер Орбан в декабре. Но мы уже сейчас заранее выстраиваем свои планы противодействия таким негативным последствиям или позициям", – подытожила она.

28 февраля 2022 Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

14 декабря 2023 года ЕС принял решение начать с Украиной переговоры о вступлении.

26 января 2024 года Зеленский сообщил о начале работы по оценке соответствия украинского законодательства нормам ЕС.

21 февраля 2024 года Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС вряд ли будет подготовлен раньше июня.

4 марта Денис Шмыгаль выразил мнение, что ЕС не будет ждать формальностей и предоставит Украине членство через несколько лет.

Читайте также: Быстрое вступление в Евросоюз увеличит ВВП Украины на 7% – НБУ