"Для нас це неприйнятно": Сійярто каже, що ветував "формулу миру" Зеленського в Раді Європи

Очільник МЗС Угорщини заявив, що "інші підготували мирні плани, не гірші за плани президента України"

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що ветував рішення Ради Європи визнати та підтримати "формулу миру" для завершення війни в Україні, запропоновану президентом Володимиром Зеленським. Про це він написав у Facebook.

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Сійярто заявив, що Рада прагнула ухвалити резолюцію, в якій лише хотіла визнати мирний план Зеленського як формулу миру, яку слід розглянути та підтримати. Він наголосив, що для Угорщини це "неприйнятно".

"Інші підготували мирні плани, не гірші за плани президента України. Я просив включити інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Це було відхилено більшістю. Тому я наклав вето, тож рішення Ради не було", — написав очільник угорського МЗС.

Серед документів Ради Європи на 17 травня є відповідь Ради Європи на повномасштабну агресію Росії проти України.

У цьому документі засуджуються всі ймовірні серйозні порушення міжнародного права, які виникли внаслідок російської агресії проти України, включно з воєнними злочинами, злочинами проти людяності, геноцидом проти українського цивільного населення та військовополонених, а також усіма формами пов’язаного з конфліктом сексуального насильства та гендерних злочинів.

23 квітня Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме допомогу ЄС для України в розмірі 2 млрд євро через те, що в Україні досі не припинилася "дискримінація угорських спільнот".

Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року.

З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулася у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.

14 січня у Давосі міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що обговорення Формули миру є фундаментально важливим для початку мирного процесу, однак рано чи пізно Росію доведеться залучати до переговорів про мир.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні.

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