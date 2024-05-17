"Для нас это неприемлемо": Сийярто говорит, что ветировал "формулу мира" в Совете Европы

Глава МИД Венгрии заявил, что "другие подготовили мирные планы, не хуже планов президента Украины"

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что ветировал решение Совета Европы признать и поддержать "формулу мира" для завершения войны в Украине, предложенную президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Facebook.

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Сийярто заявил, что Совет стремился принять резолюцию, в которой лишь хотел признать мирный план Зеленского как формулу мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Он подчеркнул, что для Венгрии это "неприемлемо".

"Другие подготовили мирные планы, не хуже планов президента Украины. Я просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это было отклонено большинством. Поэтому я наложил вето, поэтому решения Совета не было", – написал глава венгерского МИД.

Среди документов Совета Европы на 17 мая есть ответ Совета Европы на полномасштабную агрессию России против Украины.

В этом документе осуждаются все вероятные серьезные нарушения международного права, возникшие в результате российской агрессии против Украины, включая военные преступления, преступления против человечности, геноцид против украинского гражданского населения и военнопленных, а также все формы связанного с конфликтом сексуального насилия и гендерных преступлений.

23 апреля Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать помощь ЕС для Украины в размере 2 млрд евро из-за того, что в Украине до сих пор не прекратилась "дискриминация венгерских сообществ".

Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022 года.

С лета 2023года ее воплощение начали обсуждать на международном уровне. В июне первая такая встреча состоялась в Дании, в августе – в Саудовской Аравии, в октябре – на Мальте.

14 января в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что обсуждение Формулы мира является фундаментально важным для начала мирного процесса, однако рано или поздно Россию придется привлекать к переговорам о мире.

15 января Украина и Швейцария приступили к подготовке проведения Глобального саммита мира.

7 февраля Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в мирной конференции по войне в Украине.

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