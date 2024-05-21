В Венгрии говорят, что не видят почти никакого улучшения в отношениях с Украиной
В Будапеште не видят никаких изменений в отношениях с Украиной по результатам переговоров между государствами. Об этом заявил представитель венгерского правительства, госсекретарь по публичной дипломатии страны Золтан Ковач в комментарии Радио Свобода.
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Отвечая на вопрос о результатах работы между венгерской и украинской сторонами в рамках двусторонних консультаций, Ковач отметил, что прогресс незначительный.
"Боюсь, что по тем конкретным вопросам, по которым Венгрия всегда была очень откровенной, прогресс очень небольшой, если вообще есть", – заявил Ковач.
Также представитель правительства Венгрии спросил о готовности его страны поддержать инициативу Бельгии и других европейских государств в проведении межправительственной конференции для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
В ответ Ковач подчеркнул, что в этом вопросе позиция Будапешта не изменилась.
"Позиция Венгрии – всегда была ясна, с самого начала мы имели открытую и откровенную позицию: речь о процессе, построенном на заслугах, без исключений", – добавил он.
- 29 января министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что его страна сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств.
- 5 марта Сийярто сказал, что ответный документ, отправленный украинским правительством, не содержит никакого прогресса относительно полного восстановления прав венгерского меньшинства Закарпатья, которые были у него до 2015 года.
- 21 мая Politico писало, что ЕС хочет начать переговоры по вступлению Украины в блок в июне, но этому препятствует позиция Венгрии.
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