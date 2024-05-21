В Венгрии говорят, что не видят почти никакого улучшения в отношениях с Украиной

Представитель правительства Венгрии Ковач отметил, что проводившиеся в последнее время переговоры с Украиной не имеют значительного прогресса

Золтан Ковач (Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA)

В Будапеште не видят никаких изменений в отношениях с Украиной по результатам переговоров между государствами. Об этом заявил представитель венгерского правительства, госсекретарь по публичной дипломатии страны Золтан Ковач в комментарии Радио Свобода.

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Отвечая на вопрос о результатах работы между венгерской и украинской сторонами в рамках двусторонних консультаций, Ковач отметил, что прогресс незначительный.

"Боюсь, что по тем конкретным вопросам, по которым Венгрия всегда была очень откровенной, прогресс очень небольшой, если вообще есть", – заявил Ковач.

Также представитель правительства Венгрии спросил о готовности его страны поддержать инициативу Бельгии и других европейских государств в проведении межправительственной конференции для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

В ответ Ковач подчеркнул, что в этом вопросе позиция Будапешта не изменилась.

"Позиция Венгрии – всегда была ясна, с самого начала мы имели открытую и откровенную позицию: речь о процессе, построенном на заслугах, без исключений", – добавил он.

29 января министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что его страна сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств.

5 марта Сийярто сказал, что ответный документ, отправленный украинским правительством, не содержит никакого прогресса относительно полного восстановления прав венгерского меньшинства Закарпатья, которые были у него до 2015 года.

21 мая Politico писало, что ЕС хочет начать переговоры по вступлению Украины в блок в июне, но этому препятствует позиция Венгрии.

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