40% рішень Євросоюзу щодо України блокує Угорщина – глава МЗС Литви
41% усіх рішень Євросоюзу щодо України блокують в Угорщині. Про це завив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
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За словами Ландсбергіса, союзники мають чесно говорити про те, якою була й залишається позиція Угорщини. Він пояснив, що держава неодноразово ветувала рішення ЄС щодо України.
Литовський дипломат зауважив, що він має чимало прикладів таких дій Угорщини — зокрема, із наданням Києву допомоги з Європейського фонду миру та переговорами щодо вступу України до ЄС.
Він наголосив, що зараз Будапешт систематично намагається здійснити вплив на важливі рішення, які ухвалюються у блоці.
Як вважає глава МЗС Литви, європейські лідери повинні обговорювати те, як поводить себе Угорщина, й протидіяти цьому.
"Моя позиція щодо цього – це вийти й сказати: "Подивіться, що відбувається, це не щось унікальне, те, що ми бачимо зараз". Якщо поглянути на це системно, то це дуже довгий список, це вже історія перешкоджання здатності Європи діяти", – сказав глава МЗС Литви.
- 21 травня Politico писало, що ЄС хоче розпочати переговори щодо вступу України до блоку у червні, але цьому перешкоджає позиція Угорщини.
- 25 травня Financial Times писало, що Угорщина гальмує реалізацію ініціативи ЄС щодо використання прибутків від активів РФ для надання зброї Україні.
- 27 травня глава МЗС Угорщини заявив, що його країна не підтримає запропонований ЄС 14-й пакет санкцій проти Росії – нові обмеження суперечать інтересам Будапешта.
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