40% рішень Євросоюзу щодо України блокує Угорщина – глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Будапешт систематично впливає на країни ЄС у важливих рішеннях, які ухвалюються у блоці

Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA)

41% усіх рішень Євросоюзу щодо України блокують в Угорщині. Про це завив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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За словами Ландсбергіса, союзники мають чесно говорити про те, якою була й залишається позиція Угорщини. Він пояснив, що держава неодноразово ветувала рішення ЄС щодо України.

Литовський дипломат зауважив, що він має чимало прикладів таких дій Угорщини — зокрема, із наданням Києву допомоги з Європейського фонду миру та переговорами щодо вступу України до ЄС.

Він наголосив, що зараз Будапешт систематично намагається здійснити вплив на важливі рішення, які ухвалюються у блоці.

Як вважає глава МЗС Литви, європейські лідери повинні обговорювати те, як поводить себе Угорщина, й протидіяти цьому.

"Моя позиція щодо цього – це вийти й сказати: "Подивіться, що відбувається, це не щось унікальне, те, що ми бачимо зараз". Якщо поглянути на це системно, то це дуже довгий список, це вже історія перешкоджання здатності Європи діяти", – сказав глава МЗС Литви.

21 травня Politico писало, що ЄС хоче розпочати переговори щодо вступу України до блоку у червні, але цьому перешкоджає позиція Угорщини.

25 травня Financial Times писало, що Угорщина гальмує реалізацію ініціативи ЄС щодо використання прибутків від активів РФ для надання зброї Україні.

27 травня глава МЗС Угорщини заявив, що його країна не підтримає запропонований ЄС 14-й пакет санкцій проти Росії – нові обмеження суперечать інтересам Будапешта.

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