40% решений Евросоюза по Украине блокирует Венгрия – глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что Будапешт систематически влияет на страны ЕС в важных решениях, принимаемых в блоке

Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

41% всех решений Евросоюза по Украине блокируют в Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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По словам Ландсбергиса, союзники должны честно говорить о том, какова была и остается позиция Венгрии. Он объяснил, что государство неоднократно ветировало решение ЕС по Украине.

Литовский дипломат отметил, что у него немало примеров таких действий Венгрии — в частности, с предоставлением Киеву помощи из Европейского фонда мира и переговорами о вступлении Украины в ЕС.

Он подчеркнул, что сейчас Будапешт систематически пытается повлиять на принимаемые в блоке важные решения.

Как считает глава МИД Литвы, европейские лидеры должны обсуждать то, как ведет себя Венгрия, и противодействовать этому.

"Моя позиция по этому поводу – это выйти и сказать: "Посмотрите, что происходит, это не что-то уникальное, то, что мы видим сейчас". Если посмотреть на это системно, то это очень длинный список, это уже история препятствования способности Европы действовать", – сказал глава МИД Литвы.

21 мая Politico писало, что ЕС хочет начать переговоры о вступлении Украины в блок в июне, но этому препятствует позиция Венгрии.

25 мая Financial Times писало, что Венгрия тормозит реализацию инициативы ЕС по использованию доходов от активов РФ для предоставления оружия Украине.

27 мая глава МИД Венгрии заявил, что его страна не поддержит предложенный ЕС 14-й пакет санкций против России – новые ограничения противоречат интересам Будапешта.

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