40% решений Евросоюза по Украине блокирует Венгрия – глава МИД Литвы
41% всех решений Евросоюза по Украине блокируют в Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
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По словам Ландсбергиса, союзники должны честно говорить о том, какова была и остается позиция Венгрии. Он объяснил, что государство неоднократно ветировало решение ЕС по Украине.
Литовский дипломат отметил, что у него немало примеров таких действий Венгрии — в частности, с предоставлением Киеву помощи из Европейского фонда мира и переговорами о вступлении Украины в ЕС.
Он подчеркнул, что сейчас Будапешт систематически пытается повлиять на принимаемые в блоке важные решения.
Как считает глава МИД Литвы, европейские лидеры должны обсуждать то, как ведет себя Венгрия, и противодействовать этому.
"Моя позиция по этому поводу – это выйти и сказать: "Посмотрите, что происходит, это не что-то уникальное, то, что мы видим сейчас". Если посмотреть на это системно, то это очень длинный список, это уже история препятствования способности Европы действовать", – сказал глава МИД Литвы.
- 21 мая Politico писало, что ЕС хочет начать переговоры о вступлении Украины в блок в июне, но этому препятствует позиция Венгрии.
- 25 мая Financial Times писало, что Венгрия тормозит реализацию инициативы ЕС по использованию доходов от активов РФ для предоставления оружия Украине.
- 27 мая глава МИД Венгрии заявил, что его страна не поддержит предложенный ЕС 14-й пакет санкций против России – новые ограничения противоречат интересам Будапешта.
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