Орбан: Угорщина – єдина країна Європи, громадяни якої гинуть на війні в Україні

Угорський прем'єр заявив, що Угорщина межує з Україною, "це не якась війна, а на нашому кордоні"

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/Max Slovencik)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив в інтерв'ю італійській газеті Il Giornale, що нібито його країна – єдина у Євросоюзі "чиї громадяни гинуть на війні в Україні". Так він аргументував свою антиукраїнську позицію.

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Він уточнив, що має на увазі угорську меншину на західній частині України. За словами Орбана, вони долучаються до Збройних Сил України й гинуть: "Ми єдина країна Європейського Союзу, громадяни якої гинуть в Україні".

Глава уряду Угорщини визнав, що війну розпочала Росія, "в цьому немає сумнівів", але "ми маємо поставити собі питання, що робити далі".

"Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", – заявив Орбан.

24 травня угорський прем'єр заявив, що Росія навряд чи нападе на когось із членів НАТО, оскільки її війська вже показали межі своїх можливостей в Україні та виявилися недостатньо сильними для швидкої перемоги.

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