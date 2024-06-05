Орбан: Угорщина – єдина країна Європи, громадяни якої гинуть на війні в Україні
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив в інтерв'ю італійській газеті Il Giornale, що нібито його країна – єдина у Євросоюзі "чиї громадяни гинуть на війні в Україні". Так він аргументував свою антиукраїнську позицію.
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Він уточнив, що має на увазі угорську меншину на західній частині України. За словами Орбана, вони долучаються до Збройних Сил України й гинуть: "Ми єдина країна Європейського Союзу, громадяни якої гинуть в Україні".
Глава уряду Угорщини визнав, що війну розпочала Росія, "в цьому немає сумнівів", але "ми маємо поставити собі питання, що робити далі".
"Ми перебуваємо на роздоріжжі: або ізолювати конфлікт і знайти дипломатичний шлях, або заглиблюватися у війну", – заявив Орбан.
- 24 травня угорський прем'єр заявив, що Росія навряд чи нападе на когось із членів НАТО, оскільки її війська вже показали межі своїх можливостей в Україні та виявилися недостатньо сильними для швидкої перемоги.
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