Орбан: Венгрия – единственная страна Европы, граждане которой погибают на войне в Украине

Венгерский премьер заявил, что Венгрия граничит с Украиной, "это не какая-то война, а на нашей границе"

Виктор Орбан (Фото: ЕРА/Max Slovencik)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью итальянской газете Il Giornale, что якобы его страна – единственная в Евросоюзе "чьи граждане гибнут на войне в Украине". Так он аргументировал свою антиукраинскую позицию.

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Он уточнил, что подразумевает венгерское меньшинство на западной части Украины. По словам Орбана, они присоединяются к Вооруженным Силам Украины и гибнут: "Мы единственная страна Европейского Союза, граждане которой гибнут в Украине".

Глава правительства Венгрии признал, что войну начала Россия, "в этом нет сомнений", но "мы должны задать себе вопрос, что делать дальше".

"Мы находимся на развилке: либо изолировать конфликт и найти дипломатический путь, либо углубляться в войну", – заявил Орбан.

24 мая венгерский премьер заявил, что Россия вряд ли нападет на кого-либо из членов НАТО, поскольку ее войска уже показали пределы своих возможностей в Украине и оказались недостаточно сильными для скорой победы.

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