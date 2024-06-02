Орбан хоче створити "коаліцію миру" у Європарламенті, щоб тиснути на Київ

Віктор Орбан (Фото: ЕРА / Szilard Koszticsak)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір створити "трансатлантичну коаліцію миру" у Європарламенті після того, як там відбудуться вибори. За його словами, вона буде зосереджена на тому, щоб змусити Київ піти на мирні переговори з Москвою, передають угорські ЗМІ Index та 24.hu.

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Орбан наголосив, що за тиждень на загальноєвропейських виборах змагатимуться ті, хто готові воювати з Росією, й ті, хто зацікавлені у мирі з нею. Угорщина, за його словами, представляє другу категорію.

"Нам потрібно виграти європейські вибори, щоб бюрократи в Брюсселі відкрили нам ворота міста і поспішно пішли", – сказав угорський прем'єр, зазначивши, що зараз Європарламентом керують прихильники війни.

Після перемоги Угорщина створить так звану коаліцію миру, яку, на переконання Орбана, підтримає 45-й президент США Дональд Трамп, якщо знову стане американським лідером. За словами прем'єра країни, ця коаліція займатиметься врегулюванням російсько-української війни, оскільки "перемогти Росію неможливо".

Вибори до Європарламенту призначено на 6-9 червня.

Європейське законодавство передбачає, що обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Євроради від країни, яка головує в ній. Таким чином на певний час очолити Єврораду міг прем'єр Угорщини Орбан. Проте, за словами голови Євроради Шарля Мішеля, було багато способів уникнути цього.

Голова Єврокомісії та кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту Урсула фон дер Ляєн пообіцяла давати відсіч ультраправим "друзям Путіна", які "хочуть викрасти майбутнє Європи".

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