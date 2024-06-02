Орбан хочет создать "коалицию мира" в Европарламенте, чтобы давить на Киев

Виктор Орбан (Фото: ЕРА / Szilard Koszticsak)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении создать "трансатлантическую коалицию мира" в Европарламенте после того, как там пройдут выборы. По его словам, она будет сосредоточена на том, чтобы заставить Киев пойти на мирные переговоры с Москвой, передают венгерские СМИ Index и 24.hu.

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Орбан подчеркнул, что через неделю на общеевропейских выборах будут соревноваться те, кто готов воевать с Россией, и те, кто заинтересован в мире с ней. Венгрия, по его словам, представляет вторую категорию.

"Нам нужно выиграть европейские выборы, чтобы бюрократы в Брюсселе открыли нам ворота города и поспешно ушли", – сказал венгерский премьер, отметив, что сейчас Европарламентом руководят сторонники войны.

После победы Венгрия создаст так называемую коалицию мира, которую, по убеждению Орбана, поддержит 45-й президент США Дональд Трамп, если снова станет американским лидером. По словам премьера страны, эта коалиция будет заниматься урегулированием российско-украинской войны, поскольку "победить Россию невозможно".

Выборы в Европарламент назначены на 6-9 июня.

Европейское законодательство предусматривает, что обязанности президента Евросовета до избрания преемника должен выполнять член Евросовета от председательствующей в ней страны. Таким образом на время возглавить Евросовет мог премьер Венгрии Орбан. Однако, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, было много способов избежать этого.

Глава Еврокомиссии и кандидат от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на выборах в Европарламент Урсула фон дер Ляйен пообещала давать отпор ультраправым "друзьям Путина", которые "хотят похитить будущее Европы".

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