Вибори до Європарламенту. Фон дер Ляєн обіцяє відсіч "друзям Путіна" у Європі

За її словами "друзі Путіна тут, у Європі" намагаються "переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє під виглядом популістів чи демагогів"

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/Aidan Crawley)

Голова Єврокомісії та кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту Урсула фон дер Ляєн пообіцяла давати відсіч ультраправим "друзям Путіна", які "хочуть викрасти майбутнє Європи". Як повідомляє Euractiv, про це вона заявила, розпочинаючи передвиборчу кампанію в Афінах.

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У своїй заяві фон дер Ляєн розкритикувала російського диктатора та його європейських прихильників.

За її словами "друзі Путіна тут, у Європі" намагаються "переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє під виглядом популістів чи демагогів".

"Незалежно від того, чи це AFD у Німеччині, Assemblement National у Франції, Konfederacja у Польщі чи інші. Назви можуть бути різними, але мета та сама: вони топчуть наші цінності та хочуть викрасти наше майбутнє", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона заявила, що на майбутніх виборах в ЄС в червні "об'єднана і мирна Європа зазнає виклику як зсередини, так і ззовні".

Торкаючись теми загроз, з якими стикається Європа, президентка Єврокомісії зазначила, що Росія намагається не лише "стерти Україну з лиця землі". За її словами, агресія Москви є "набагато ширшою".

"Вона [Росія] роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою використання мігрантів", – висловилась фон дер Ляєн.

Європейське законодавство передбачає, що обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Євроради від країни, яка головує в ній. Таким чином на певний час очолити Єврораду міг прем'єр Угорщини Орбан. Проте, за словами голови Євроради Шарля Мішеля, було багато способів уникнути цього.

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