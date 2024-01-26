Мішель передумав балотуватися до Європарламенту. Заявив про спекуляції та нападки

Якби Мішель достроково пішов із посади голови Європейської ради, на певний час її міг би очолити Орбан

Шарль Мішель (Фото: ОП)

Голова Європейської ради Шарль Мішель передумав брати участь у виборах до Європейського парламенту. Про це він написав у Facebook.

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Мішель зазначив, що заява про його намір балотуватися до Європарламенту викликала "сильну увагу ЗМІ та спекуляції".

Також, за його словами, була "екстремальна реакція" за межами Євроради.

"Я не хочу, щоб це рішення відволікало нас від нашої місії або підірвало цю інституцію та наш європейський проєкт, і в жодному разі, щоб це було використано, щоб розділити Європейську раду", – заявив Мішель.

Він наголосив, що вітає політичну критику, але "особисті нападки все більше набувають перевагу перед фактичними аргументами".

"З усіх цих причин і щоб зберегти фокус моєї місії, я не буду кандидатом на європейських виборах. Я присвячу всі свої зусилля своїм нинішнім обов'язкам з непохитною рішучістю, доки вони не закінчаться. Я завжди буду палким захисником Європи, яка є демократичною, сильною, об'єднаною та володаркою власної долі", – заявив очільник Євроради.

Він додав, що коли скінчиться термін його повноважень, то він розмірковуватиме "над характером та напрямком своїх майбутніх зобов'язань".

7 січня Мішель заявив, що вирішив балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні 2024-го.

Європейське законодавство передбачає, що обов'язки президента Євроради до обрання наступника повинен виконувати член Євроради від країни, яка головує в ній. Таким чином на певний час очолити Єврораду міг прем'єр Угорщини Орбан. Проте, за словами Мішеля, було багато способів уникнути цього.

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