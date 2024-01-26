Мишель передумал баллотироваться в Европарламент. Заявил о спекуляциях и нападках

Если бы Мишель досрочно ушел с должности главы Европейского совета, на какое-то время его мог бы возглавить Орбан

Шарль Мишель (Фото: ОП)

Глава Европейского совета Шарль Мишель передумал участвовать в выборах в Европейский парламент. Об этом он написал в Facebook.

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Мишель отметил, что заявление о его намерении баллотироваться в Европарламент вызвало "сильное внимание СМИ и спекуляции".

Также, по его словам, была "экстремальная реакция" вне Евросовета.

"Я не хочу, чтобы это решение отвлекало нас от нашей миссии или взорвало этот институт и наш европейский проект, и ни в коем случае, чтобы это было использовано, чтобы разделить Европейский совет", – заявил Мишель.

Он подчеркнул, что приветствует политическую критику, но "личные нападки все больше перевешивают фактические аргументы".

"По всем этим причинам и чтобы сохранить фокус моей миссии, я не буду кандидатом на европейских выборах. Я посвящу все свои усилия своим нынешним обязанностям с непоколебимой решимостью, пока они не закончатся. Я всегда буду пылким защитником Европы, которая является сильной, объединенной и владыкой собственной судьбы", – заявил глава Евросовета.

Он добавил, что когда истечет срок его полномочий, то он будет размышлять "над характером и направлением своих будущих обязательств".

7 января Мишель заявил, что решил баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне 2024 года.

Европейское законодательство предусматривает, что обязанности президента Евросовета до избрания преемника должен выполнять член Евросовета от председательствующей страны. Таким образом на время возглавить Евросовет мог премьер Венгрии Орбан. Однако, по словам Мишеля, было много способов избежать этого.

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