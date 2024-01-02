Мішель: Не мирні переговори, а цинічні атаки на Україну – справжні наміри Москви

Мішель заявив, що атаки РФ стають ще більш цинічними, оскільки їхня інтенсивність зростає на новорічні свята

Шарль Мішель (Фото: Twitter)

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив масований удар Росії по Україні 2 січня, заявивши, що такі дії Москви свідчать про її справжні наміри у цій війні. Відповідне повідомлення політик опублікував у X (Twitter).

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"Для тих, хто вірить чуткам про те, що Росія дійсно зацікавлена в мирних переговорах, рекордна кількість безпілотників, випущених за останні 24 години по Україні, свідчить про справжні наміри Москви", – написав Мішель.

Він додав, що атаки РФ стають ще більш цинічними, оскільки їхня інтенсивність зростає на новорічні свята.

Раніше генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Буріч заявила, що умисний напад на цивільних осіб або цивільні об'єкти прирівнюється до воєнних злочинів і серйозних порушень міжнародного права.

Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.

Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

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