Мишель: Не мирные переговоры, а циничные атаки на Украину – настоящие намерения Москвы

Мишель заявил, что атаки РФ становятся еще более циничными, поскольку их интенсивность растет на новогодние праздники

Шарль Мишель (Фото: Twitter)

Президент Европейского совета Шарль Мишель осудил массированный удар России по Украине 2 января, заявив, что подобные действия Москвы свидетельствуют о ее истинных намерениях в этой войне. Соответствующее сообщение политик опубликовал в X(Twitter).

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"Для тех, кто верит слухам о том, что Россия действительно заинтересована в мирных переговорах, рекордное количество беспилотников, выпущенных за последние 24 часа по Украине, свидетельствует о подлинных намерениях Москвы", – написал Мишель.

Он добавил, что атаки РФ становятся еще более циничными, поскольку их интенсивность растет в новогодние праздники.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что умышленное нападение на гражданских лиц или гражданские объекты приравнивается к военным преступлениям и серьезным нарушениям международного права.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

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